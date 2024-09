Гадже заля с бензин и запали олимпийка от Уганда

Една от представителките на Уганда на олимпийските игри в Париж - Ребека Чептегей, беше запалена от бившия си приятел Диксън Ндиема, съобщават световните медии.

В момента тя е в болница със 75% изгаряния и лекарите се борят за живота ѝ. Това потвърдиха и от федерацията по лека атлетика на Уганда.

We regret to announce that our athlete Rebecca Cheptegei, who competed at the Olympics has suffered severe injuries and is hospitalized at Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. This follows an incident involving her Kenyan boyfriend pouring petrol and setting fire on her pic.twitter.com/rgnWvgTpkb