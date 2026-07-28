Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Руска олимпийска шампионка съди ЕС за над 2 млн. евро Съпруга е на прессекретаря на Владимир Путин

Олимпийската шампионка по фигурно пързаляне Татяна Навка е завела дело в Съда на Европейския съюз, с което иска отмяна на наложените ѝ санкции и обезщетение в размер на над 2 млн. евро.

Информацията беше публикувана в Официалния вестник на ЕС. Навка, която през 2006 г. в Торино (Италия) завоюва златен олимпийски медал в танцовите двойки заедно с Роман Костомаров, е под санкции на ЕС от 2022 г.

Европейските институции я свързват с "лице, подкрепящо действия, които застрашават териториалната цялост на Украйна". Като допълнителен мотив се посочва, че тя е съсобственик на компании и недвижими имоти в Крим.

Снимка: ТАСС

Навка е съпруга на прессекретаря на руския президент Владимир Путин - Дмитрий Песков. Двамата се запознават през 2010 г., а през 2015 г. сключват брак.

В исковата си молба бившата фигуристка твърди, че Съветът на ЕС не е представил достатъчно доказателства за включването ѝ в санкционния списък. Според нея ограниченията нарушават правото ѝ на човешко достойнство, както и правото на зачитане на семеен живот - както за нея, така и за децата ѝ.

Навка претендира за близо 135 хил. евро заради материални щети и над 1,9 млн. евро за морални вреди. Искът е подаден в края на месец май, заедно с подобни жалби от други известни личности, сред които певицата Полина Гагарина и милиардерът Роман Троценко.

Една от най-успешните

Татяна Навка е една от най-успешните руски фигуристки в историята. Олимпийска шампионка от Торино 2006, многократна световна и европейска шампионка в танцовата дисциплина.

След края на състезателната си кариера се занимава с шоу програми и благотворителност.