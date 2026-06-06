Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Щастие: Емблематична руска близначка обяви най-щастливата новина Дина Аверина и съпругът ѝ чакат рожба

Една от рускините, които белязаха художествената гимнастика през изминалото десетилетие - Дина Аверина, се похвали с най-щастливата новина в социалните мрежи.

27-годишната грация очаква първата си рожба.

Тя разкри радостната вест с поредица от снимки с щастливия бъдещ татко - олимпийския шампион във фигурното пързаляне Дмитрий Соловиев.

Чудото

Дина именува своите красиви снимки "В очакване на чудото".

Снимка: Instagram

За нея това ще бъде първа рожба.

Двойката се срещна след края на състезателните си кариери. Двамата бяха част от шоуто "Ледников период", където се запознаха.

Сватбата им бе в тесен семеен кръг на 7 юли 2025 г.

Ролята на гимнастичката

Дина и нейната сестра близначка Арина бяха абсолютни фаворитки на международните турнири до 2022 г.

Бъдещата майка е 4-кратна абсолютна световна шампионка, като общо има 18 златни медала от първенства на планетата.

Снимка: БГНЕС

На европейски първенства по-титулувана е близначката ѝ, която е двукратна европейска шампионка.

И двете обаче не успяха да спечелят олимпийска титла от Токио 2022. Тя отиде при Линой Ашрам от Израел, а Дина остана втора.

След края на състезателните си кариери, те се ориентираха към организирането на мастър класове в Русия.