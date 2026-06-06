Щастие: Емблематична руска близначка обяви най-щастливата новина
Дина Аверина и съпругът ѝ чакат рожба
Една от рускините, които белязаха художествената гимнастика през изминалото десетилетие - Дина Аверина, се похвали с най-щастливата новина в социалните мрежи.
27-годишната грация очаква първата си рожба.
Тя разкри радостната вест с поредица от снимки с щастливия бъдещ татко - олимпийския шампион във фигурното пързаляне Дмитрий Соловиев.
Чудото
Дина именува своите красиви снимки "В очакване на чудото".
За нея това ще бъде първа рожба.
Двойката се срещна след края на състезателните си кариери. Двамата бяха част от шоуто "Ледников период", където се запознаха.
Сватбата им бе в тесен семеен кръг на 7 юли 2025 г.
Ролята на гимнастичката
Дина и нейната сестра близначка Арина бяха абсолютни фаворитки на международните турнири до 2022 г.
Бъдещата майка е 4-кратна абсолютна световна шампионка, като общо има 18 златни медала от първенства на планетата.
На европейски първенства по-титулувана е близначката ѝ, която е двукратна европейска шампионка.
И двете обаче не успяха да спечелят олимпийска титла от Токио 2022. Тя отиде при Линой Ашрам от Израел, а Дина остана втора.
След края на състезателните си кариери, те се ориентираха към организирането на мастър класове в Русия.