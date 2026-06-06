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bTV Спорт екип

Щастие: Емблематична руска близначка обяви най-щастливата новина

Дина Аверина и съпругът ѝ чакат рожба

Щастие: Емблематична руска близначка обяви най-щастливата новина
 

Една от рускините, които белязаха художествената гимнастика през изминалото десетилетие - Дина Аверина, се похвали с най-щастливата новина в социалните мрежи. 

27-годишната грация очаква първата си рожба. 

Тя разкри радостната вест с поредица от снимки с щастливия бъдещ татко - олимпийския шампион във фигурното пързаляне Дмитрий Соловиев. 

Чудото

Дина именува своите красиви снимки "В очакване на чудото". 

Снимка: Instagram

За нея това ще бъде първа рожба. 

Двойката се срещна след края на състезателните си кариери. Двамата бяха част от шоуто "Ледников период", където се запознаха. 

Сватбата им бе в тесен семеен кръг на 7 юли 2025 г. 

Ролята на гимнастичката

Дина и нейната сестра близначка Арина бяха абсолютни фаворитки на международните турнири до 2022 г.

Бъдещата майка е 4-кратна абсолютна световна шампионка, като общо има 18 златни медала от първенства на планетата. 

Снимка: БГНЕС

На европейски първенства по-титулувана е близначката ѝ, която е двукратна европейска шампионка. 

И двете обаче не успяха да спечелят олимпийска титла от Токио 2022. Тя отиде при Линой Ашрам от Израел, а Дина остана втора.

След края на състезателните си кариери, те се ориентираха към организирането на мастър класове в Русия.

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