Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След две операции: Рой се завръща на ринга (ВИДЕО) ELITBET MAX FIGHT 66 на 18 юли в Бургас - пряко по bTV Action и VOYO

Един от най-атрактивните български боксьори – Борислав Велев–Рой, е готов за дългоочакваното си завръщане на професионалния ринг. След близо две години отсъствие заради две операции на коляното, непобеденият боец отново ще влезе между въжетата на ELITBET MAX FIGHT 66, който ще се проведе на 18 юли в зала „Младост“ в Бургас.

Галавечерта започва в 19:30 ч. и ще бъде излъчена пряко по bTV Action и VOYO.

За Велев това няма да бъде просто поредният мач. Той ще се качи на ринга с още по-голяма мотивация, защото от трибуните за първи път ще го подкрепя най-важният човек в живота му – неговият син Брайън.

„Вече две години не съм се боксирал, а след няколко дни и синът ми ще навърши две години. Винаги съм мечтал да имам син и се надявам един ден да стане още по-добър боец от мен. Семейството винаги е било най-голямата ми опора, независимо през какво съм преминавал“, споделя Рой.

Боксьорът признава, че присъствието на малкия Брайън край ринга му дава допълнителни сили.

„Надявам се да покажа най-доброто от себе си. Това, че синът ми ще бъде в залата, ме мотивира още повече. След галавечерта той има рожден ден и се надявам да празнуваме заедно неговите две години и моята победа“, казва Велев.

До момента професионалната статистика на Рой е безупречна – 14 мача и 14 победи. На 18 юли той ще преследва своя 15-и пореден успех.

Освен неговото завръщане, ELITBET MAX FIGHT 66 обещава и още редица зрелищни двубои.

Главната среща

В главната среща шампионът на MAX FIGHT по муай-тай Мартин Петков ще се изправи срещу двукратния шампион на Турция Бурак Пойраз – един от най-утвърдените бойци на международната сцена.

Подглавният мач противопоставя световния шампион на UBO Владимир Георгиев на румънеца Микола Вовк, който пристига с впечатляващ професионален рекорд от 16 победи, 10 от които с нокаут.

На ринга ще се качат още шампионът на WKN и MAX FIGHT Симеон Наковски, шесткратният шампион на България по бокс Николай Дишков, както и световният и европейски шампион по муай-тай Петър Стойков. Негов съперник ще бъде опитният тунизиец Сабри Бен Хения, познат с участията си в престижните вериги GLORY, Enfusion и MAX FIGHT.

Не пропускайте ELITBET MAX FIGHT 66 – на 18 юли от 19:30 ч., пряко по bTV Action и VOYO.