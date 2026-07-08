Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ELITBET Max Fight 66 - пряко по bTV Action и на VOYO.BG Гледайте бойната гала вечер в нашите канали

Традицията продължава! Едно от най-големите зрелища в бойните спортове у нас отново ще е в каналите на bTV Media Group!

Гала вечерта ELITBET Max Fight 66 се завръща с още повече адреналин и още повече битки на ринга в Бургас.

Къде да гледате?

ELITBET Max Fight 66 ще бъде на 18 юли в зала "Младост" в Бургас.

Ще започнем в 19:30 ч. пряко по bTV Action и на онлайн платформата ни VOYO.BG!

И ще продължим, докато не видим и последния удар в мачовете!

На ринга

В главната среща на вечерта звездата в муай-тай и шампион на MAX FIGHT Мартин Петков ще се изправи срещу най-сериозното предизвикателство в кариерата си – двукратния шампион на Турция Бурак Пойраз, един от най-утвърдените бойци на международната муай-тай сцена.

В подглавната среща световният шампион на UBO Владимир Георгиев се завръща на ринга на MAX FIGHT срещу румънеца Микола Вовк, който пристига с професионален рекорд от 16 победи, 10 от които с нокаут.

На ринга ще се качи и шампионът на WKN и MAX FIGHT Симеон Наковски, който отново ще покаже защо е водещо име в българския кикбокс.

Феновете ще видят още шесткратния шампион на България по бокс Николай Дишков.

Един от най-интригуващите сблъсъци на вечерта ще бъде професионалният дебют на Константин Стойков, който ще се изправи срещу опасния Чарли Даинес – боецът, победил Александър Йотовски в последното издание на MAX FIGHT.

Световният и европейски шампион по муай-тай Петър Стойков ще се изправи срещу Сабри Бен Хения – опитен и агресивен състезател с участия в GLORY, Enfusion и MAX FIGHT.

Не пропускайте ELITBET Max Fight 66 - пряко по bTV Action и на VOYO.BG на 18 юли!