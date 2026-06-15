Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Титла и рекорд за България от световното за спортисти със Синдром на Даун Александър Асенов стана шампион в трибоя в надпреварата по лека атлетика в София

Александър Асенов стана шампион в трибоя с нов световен рекорд в първия ден на надпреварата по лека атлетика на Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026 - Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София.

Националът събра 2748 точки, което е ново върхово постижение в дисциплината. Асенов записа 13.46 секунди в бягането на 100 метра, 9.13 метра в тласкането на гюле и 4.62 метра в скока на дължина.

Александър Асенов беше единственият български участник в трибоя. Втори и трети са съответно представителите на Чехия Давид Водстрчил и Щепан Шварц съответно с 2471 и 2217 точки.

По-рано днес в турнира по лека атлетика бронз за България завоюва Светослав Богданов на 1500 метра спортно ходене.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.