Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация България с първо злато от световното за спортисти със синдром на Даун Николай Тодоров триумфира в многобоя на спортната гимнастика

България има първи златен медал от BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026 - Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София.

При юношите младша възраст в спортната гимнастика Николай Тодоров е световен шампион в многобоя. Той има сбор от 22.100 точки, след като получи оценки 12.600 на земя и 9.500 на успоредка.

Сребърно отличие завоюва Радослав Тончев с 11.700 точки, които участва само със съчетание на земна гимнастика.

При мъжете Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Пламен Грозданов спечелиха бронзов медал отборно, а Костадинов се нареди четвърти в многобоя при мъжете в турнира по спортна гимнастика.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.