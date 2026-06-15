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България с първо злато от световното за спортисти със синдром на Даун

Николай Тодоров триумфира в многобоя на спортната гимнастика

България с първо злато от световното за спортисти със синдром на Даун
 

България има първи златен медал от BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026 - Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София.

При юношите младша възраст в спортната гимнастика Николай Тодоров е световен шампион в многобоя. Той има сбор от 22.100 точки, след като получи оценки 12.600 на земя и 9.500 на успоредка.

Сребърно отличие завоюва Радослав Тончев с 11.700 точки, които участва само със съчетание на земна гимнастика.

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При мъжете Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Пламен Грозданов спечелиха бронзов медал отборно, а Костадинов се нареди четвърти в многобоя при мъжете в турнира по спортна гимнастика.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.

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