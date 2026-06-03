Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Весела Лечева към младите: Олимпийските ценности са важни и днес Председателят на БОК ще участва в сесията на Националната олимпийска академия в Несебър

Председателят на Български олимпийски комитет и член на комисия на Международен олимпийски комитет Весела Лечева ще участва в 44-тата сесия на Националната олимпийска академия за млади участници и 14-тата сесия за учители по физическо възпитание и спортни деятели в Несебър.

Форумът започва на 4 юни, а темата му е: „Мястото на олимпийските ценности в света на съвременния спорт и светогледа на младия човек“.

Поводи за гордост

„Националната олимпийска академия е традиция, която се пази през годините. Като председател ще работя не само за нейното съхраняване, но и за още по-голямо популяризиране на Академията, както и за нови инициативи, свързани с това младите хора да опознаят олимпийските идеи и ценности.

В олимпийската година, в която имахме толкова поводи за радост и гордост, се видя, че българското общество жадува за истински герои каквито са олимпийските ни спортисти“, коментира Весела Лечева.

Програма

На 5 юни тя ще разговаря с участниците. Сред лекторите са Лозан Митев от Национална спортна академия „Васил Левски“ и Ефрем Ефремов от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

В края на юни БОК ще отбележи и Олимпийския ден (23 юни).

Кулминацията на инициативите ще бъде в Троян – родния град на Лора Христова и Милена Тодорова, които постигнаха престижни резултати за България на Зимни олимпийски игри Милано/Кортина.