Внучката на Боян Радев на олимпийски фестивал в Италия

Основната част от българската младежка олимпийска делегация замина днес за участие в 16-ия Зимен европейски младежки олимпийски фестивал Фриули-Венеция-Джулия 2023, който ще се състои от 21 до 28 януари.

Снимка: БОК

(12 момичета и 12 момчета) в ски алпийски дисциплини, биатлон, ски-бягане, сноуборд, фигурно пързаляне и шорттрек.

По-рано този месец Изпълнителното бюро на БОК утвърди състава на делегацията, която ще бъде ръководена от Белчо Горанов, генерален секретар на БОК. Личат имената на внучката на легендарния ни борец Боян Радев - Бояна и надеждите ни в сноуборда Андреа Коцинова и Тервел Замфиров.

Съставът на България

Биатлон

Йорданка Йончева, Ирина Георгиева, Веселин Белчински, Георги Наумов

Ски

Бояна Радева, Елена Стоилова, Борислав Хаджистоянов, Атанас Петров

Ски-бягане

Даниела Йорданова, Ивайла Василева, Дани Чолаков

Сноуборд

Андреа Коцинова, Йорданка Андонова, Петър Гергьовски, Тервел Замфиров

Бордъркрос

Андреа Коцинова, Яна Тумбева, Иван Иванов, Мартин Костов

Фристайл

Кристиян Крумов

Фигурно пързаляне

Киара Христова

Шорттрек

Соня Стоянова, Аделина Чанчева, Асен Гюров, Николас Тосков