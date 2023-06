Свиреп бой преди финала в Лига Европа (ВИДЕО)

Напрежението взе връх часове преди финала в Лига Европа между Севиля и Рома на „Пушкаш Арена“. Фенове си спретнаха здрав бой по улиците на Будапеща, съобщава Reuters.

Sevilla vs Slask Wroclaw fans in Budapest



Sevilla's ultras stole Slask's banners in Spain ten years ago then didn't turn up to the return leg and the Poles have been mad about it ever since.pic.twitter.com/UssZt7jA45