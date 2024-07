Какво и защо "мачка" Белингам след гола?

Джуд Белингам със сигурност е голямата звезда на английския национален отбор и своеобразен спасител, особено в осминафинала срещу Словакия. Именно той отбеляза късното изравнително попадение, което доведе до продължения и обрат в полза на Англия.

Само че, когато е изпълнил онази спираща дъха задна ножица, едва ли му е минало през ума, че ще трябва да обяснява и... радостта си.

След попадението Белингам, минавайки покрай скамейката на Словакия направи жест, който наподобяваше стискане и мачкане на... генеталии.

- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight. https://t.co/H8sETMkPoi