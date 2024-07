Национал на Швейцария сред трансферните цели на Манчестър Юнайтед (ВИДЕО)

Националът на Швейцария Дан Ндойе е в трансферната листа на Манчестър Юнайтед. Това бе потвърдено от агента му Фахд Адамсън.

"Добре е, че Юнайтед се интересува от Дан. Това донякъде е логично, защото този клуб е част от собствеността на INEOS, а той вече е играл за другите два тима, спонсорирани от този конгломерат, Ница и Лозана. Трябва да обсъдим бъдещето с Дан и семейството му. Трябва да преценим нещата добре, за да му попречим да направи грешен ход в кариерата”, обясни Фахд Адамсън.

