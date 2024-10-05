Купонясва с Джак Дрейпър, а преди мач слуша Тупак

Григор Димитров даде няколко интервюта в Шанхай, а последното е прелюбопитно. Условието бе - само честни отговори.
Хасковлията говори за музика, на кого би разчитал при спешен случай и още любопитни неща.
- Кой е най-милият човек в Тура?
- Хуби Хуркач, определено.
Кой ще бъде с теб, ако излезеш вечер?
- Джак Дрейпър. С него става горещо.
- Кой е най-често подценяван?
- Де Минор. Той може да прави невероятни отигравания.
- Кой е най-забавен в съблекалнята?
- Тиафо винаги е там. Веднъж като го разпаля и вече започва.
- На кого ще звъннеш, ако имаш спешен случай?
- Отново Хуби.
- Коя песен слушаш преди мач или кой изпълнител?
- Аз съм голям фен на Тупак и The Weeknd.
- Най-добрият акаунт, който следваш в социалните мрежи?
- Трябва да е нещо за интериорен дизайн. Много обичам да гледам къщи и кухни.
- Най-добрият начин, по който са те заговаряли или ти си заговарял някого?
- Казаха ми, че изглеждам прекрасно, а аз отговорих: "Окей".
- И получи ли се?
- Ами...
- Кой е най-великият в тениса?
- Човекът, когото винаги съм гледал е бил Роджър Федерер. Той е пионерът и зададе много висок стандарт. Даде пример на всички ни.