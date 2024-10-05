Купонясва с Джак Дрейпър, а преди мач слуша Тупак

Григор Димитров даде няколко интервюта в Шанхай, а последното е прелюбопитно. Условието бе - само честни отговори.

Хасковлията говори за музика, на кого би разчитал при спешен случай и още любопитни неща.

- Кой е най-милият човек в Тура?

- Хуби Хуркач, определено.

Кой ще бъде с теб, ако излезеш вечер?

- Джак Дрейпър. С него става горещо.

- Кой е най-често подценяван?

- Де Минор. Той може да прави невероятни отигравания.



- Тиафо винаги е там. Веднъж като го разпаля и вече започва.

- На кого ще звъннеш, ако имаш спешен случай?

- Отново Хуби.

Снимка: Евгений Милов

- Аз съм голям фен на Тупак и The Weeknd.

- Най-добрият акаунт, който следваш в социалните мрежи?

- Трябва да е нещо за интериорен дизайн. Много обичам да гледам къщи и кухни.

- Най-добрият начин, по който са те заговаряли или ти си заговарял някого?

- Казаха ми, че изглеждам прекрасно, а аз отговорих: "Окей".

Снимка: Lap.bg

- Ами...

- Кой е най-великият в тениса?

- Човекът, когото винаги съм гледал е бил Роджър Федерер. Той е пионерът и зададе много висок стандарт. Даде пример на всички ни.