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Тенис

Купонясва с Джак Дрейпър, а преди мач слуша Тупак

При спешен случай Григор Димитров звъни на Хуберт Хуркач

 

Григор Димитров даде няколко интервюта в Шанхай, а последното е прелюбопитно. Условието бе - само честни отговори.

Хасковлията говори за музика, на кого би разчитал при спешен случай и още любопитни неща.

- Кой е най-милият човек в Тура?
- Хуби Хуркач, определено.

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Кой ще бъде с теб, ако излезеш вечер?
- Джак Дрейпър. С него става горещо.

- Кой е най-често подценяван?
- Де Минор. Той може да прави невероятни отигравания.

- Кой е най-забавен в съблекалнята?
- Тиафо винаги е там. Веднъж като го разпаля и вече започва.

- На кого ще звъннеш, ако имаш спешен случай?
- Отново Хуби.

Снимка: Евгений Милов
- Коя песен слушаш преди мач или кой изпълнител?
- Аз съм голям фен на Тупак и The Weeknd.

- Най-добрият акаунт, който следваш в социалните мрежи?
- Трябва да е нещо за интериорен дизайн. Много обичам да гледам къщи и кухни.

- Най-добрият начин, по който са те заговаряли или ти си заговарял някого?
- Казаха ми, че изглеждам прекрасно, а аз отговорих: "Окей".

Снимка: Lap.bg
- И получи ли се?
- Ами...

- Кой е най-великият в тениса?
- Човекът, когото винаги съм гледал е бил Роджър Федерер. Той е пионерът и зададе много висок стандарт. Даде пример на всички ни.

 

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парти григор димитров интервю роджър федерер спешен случай шанхай Де Минор Хуркач джак дрейпър

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