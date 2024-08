"Моята любов Григор е тук!"

Не е тайна, че Григор Димитров и Андрей Рубльов са много близки приятели.

Хасковлията, който ще може да гледаме на живо в "Арена София" на 17 септември срещу Новак Джокович и пряко в каналите на bTV Media Group, е заявявал по адрес на световния №8, че е един от най-добрите хора на планетата, а руснакът връща жеста, възхищавайки се на елегантността в играта на нашия топ тенисист и често шеговито е използвал обръщението "моя любов", когато говори за бившия номер три.

Improving physically and mentally@AndreyRublev97 talks his preparation for the summer hardcourt swing, plus a surprise appearance from @GrigorDimitrov!#OBN24 pic.twitter.com/OuwgBCJYx0