"Всичко започва с молитва": Джокович тръгна за Ню Йорк (ВИДЕО)

Новак Джокович ще се опита да спечели още една титла на US Open, а преди да замине за Ню Йорк, сръбският ас сподели видео, в което обяснява как си стяга багажа и се подготвя за пътуването.

"Първата чанта е по-голяма, има повече място. Тук са ракетите, тениските, спортните панталони, чорапи, шапки, добавки, но и нещо специално... Нося и една книга "Всичко започва с молитва", показва Ноле.

"Не изглеждам много развълнуван, защото е 11 вечерта и разбира се, вечерта преди пътуването още не съм стегнал багажа, защото животът ми е в чанти и куфари. Това не е тъжна история. Не се оплаквам, просто казвам. Стягам багажа в детската стая, защото е по-чисто от стаята, в която сме с жена ми. Ще се видим в Ню Йорк", завършва световният №2.

Nole on his TikTok account



“Get ready for US Open”



Idemo Nolepic.twitter.com/DR0oL33E6n