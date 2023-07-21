Цветан Соколов отново в националния отбор (ВИДЕО)

Цветан Соколов отново е част от националния отбор. Селекционерът Пламен Константинов повика 19 волейболисти в разширения състав на България за европейското първенство.

Заради здравословни проблеми и желание за по-дълга почивка, диагоналът на Динамо Москва не игра в Лигата на нациите.

Националите започнаха подготовката си за шампионата на Стария континент, който ще се проведе между 28 август и 16 септември във Варна.

Снимка: bvf.bg

Александър Николов, който бе част от младежкия национален отбор, стигнал до бронз на Мондиал 2023, ще се включи в подготовката в понеделник.

В първите 10 дни волейболистите ще бъдат в София, а от 30 юли се местят в морската ни столица, където ще играят контроли срещу Белгия и клубният тим на Гибона - Локомотив Новосибирск.

"Лъвовете" са в група с Испания, Финландия, Украйна, Хърватия и Словения, като всички мачове ще се играят от 20:30 ч. в ДКС.

Всички повикани от Константинов:

Георги Братоев, Георги Сеганов, Делчо Раев, Димитър Димитров, Цветан Соколов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денис Карягин, Валентин Братоев, Мартин Атанасов, Николай Пенчев, Алекс Грозданов, Илия Петков, Николай Колев, Стефан Чавдаров, Светослав Гоцев, Мартин Божилов, Теодор Салпаров, Симеон Добрев.