€19 млрд. за 7 години: Лудият план на Саудитска Арабия

Други големи имена обаче явно не могат да устоят на изкушението, включително звездата на Манчестър Сити Рияд Марез. Той е чакан в Ал Ахли срещу 40 млн. евро трансферна сума и 700 000 евро седмично възнаграждение. Обект на интерес е и съотборникът му Бернардо Силва.

Звездите на Челси Едуард Менди и Калиду Кулибали се присъединиха съответно към Ал Ахли и Ал Хилал. Защитникът на Манчестър Юнайтед Алекс Телес потвърди договора си с Ал Насър, където ще бъде съотборник на Роналдо. В Ал Итихад пък ще играе Карим Бензема срещу 200 млн. евро на сезон. Джордан Хендерсън, Фабиньо и Алън Сен-Максимен също са в единия крак в лигата на Саудитска Арабия.

The Ministry of Sport have allocated £17bn on Saudi Pro League transfers between now and 2030. pic.twitter.com/pVUzCwEnj5