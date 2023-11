Англичаните се радват, че са играли само със Северна, а не срещу - цяла Македония (СНИМКА)

Английските медии не пощадиха националния си отбор заради снощното равенство (1:1) като гост срещу Северна Македония (1:1).

Двата тима са на съвсем различно ниво, като само преди пет месеца комшиите бяха унищожени с 0:7 на "Олд Трафорд".

Търсейки оригиналност, журналистите от Mirror неволно навлязоха в една определено болна за Скопие тема. Заглавието на вестника днес гласи: "Слава Богу, че не трябваше да играем срещу - цяла Македония!", което може да се тълкува различно, но най-вероятно се отнася до името на държавата - Северна Македония.

Англичаните, естествено, не влизат в този проблем с т.нар Обединена Македония.

Absolute genius headline “Thank God We Didn’t Have to Play the Whole of Macedonia!” I work with some very talented and clever people. pic.twitter.com/Oya0MjRYGm