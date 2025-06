Белингам подписва с Борусия Дортмунд!

Братът на Джуд, Джоб Белингам тръгва по стъпките на брат си! Според реномирания спортен журналист Фабрицио Романо, полузащитникът се е договорил с "жълто-черните" за 5 години. 19-годишният полузащитник изпраща прекрасна кампания със Съндърланд, помагайки на "черните котки" да се класират обратно за Висшата лига.

The agreement between Jobe Bellingham and Borussia Dortmund is done on five year contract.



BVB are expected to proceed and get the deal done with Sunderland in the upcoming days. pic.twitter.com/ApkehGVije