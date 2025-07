Доналд Тръмп открадна медала на звезда на Челси! (ВИДЕО)

Доналд Тръмп напълно се потопи в атмосферата на клубното световно първенство. Не само, че вдигна трофея със световните шампиони Челси, но фенове се шегуват, че Тръмп е откраднал медала на Нони Мадуеке, който се очаква в следващите дни да напусне клуба в посока Арсенал.

Тръмп отново в свой стил привлече цялото внимание върху себе си. Той заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино връчиха купата на клубното световно първенство на капитана на „сините“ Рийс Джеймс.

Всички играчи на Челси, особено звездата им Коул Палмър, останаха доста объркани, когато президентът отказа да слезе от сцената и настоя да отпразнува трофея с отбора. Дори Инфантино помоли Тръмп да напусне, но той отказа.

Доналд Тръм се почувства до такава степен част от отбора, че се вижда на видео как президентът прибира един от златните медали във вътрешния джоб на сакото си. Фенове заляха социалните мрежи със шеговити коментари, че той е откраднал медала на Нони Мадуеке, който се очаква до дни да напусне отбора в посока Арсенал.

Трансферът на англичанинът за повечето фенове е изненадващ, тъй като през миналия сезон Мадуеке беше редовен играч на Челси. Той изигра целия финал на Лигата на конференциите, който отбора спечели срещу Реал Бетис.

Въпреки че участва в 5 мача на клубното световно първенство, Мадуеке не присъства на награждаването на отбора. Той предпочете да прекара деня на концерт на рапъра Дрейк в компанията на друг бивш футболист на Челси – Джейдън Санчо.

Според множество източници трансферът на 23-годишният атакуващ футболист в Арсенал е сигурен. Сумата, която ще платят „артилеристите“ е около 52 милиона паунда, което за Челси е печалба от 23 милиона, след като закупиха англичанина от ПСВ за 29 милиона през 2023 година.

EXCLUSIVE: Noni Madueke to Arsenal, here we go! Fee agreed in excess of £50m with add-ons included, green light from Chelsea.



Madueke already agreed five year deal at Arsenal days ago and he’s now set to complete the move.



The winger leaves #CFC to join #AFC. pic.twitter.com/Cjeqnlswle