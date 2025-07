Доналд Тръмп си взе трофея вкъщи, даде реплика на Челси (ВИДЕО)

Доналд Тръмп си хареса трофея на световното клубно първенство и ще си го задържи в Овалния кабинет. Президентът на САЩ гледа финала между Челси и ПСЖ на живо в компанията на съпругата си Мелания и президента на ФИФА Джани Инфантино и участваше във връчването на Купата на капитана на лондончани Рийс Джеймс.

Всички очакваха Тръмп да даде трофея в ръцете на капитана на Челси Рийс Джеймс и да си тръгне, но той си беше наумил друго. Остана до изненаданите играчи на "сините" по време на цялата радостна церемония с вдигането на трофея.

Голямата звезда на Челси - Коул Палмър, изглеждаше доста объркан и по устните му се разчетоха думите: "Какво прави той?"

Снимка: Reuters

Дори Джани Инфантино помоли Тръмп да напусне сцената, но той отказа.

Инфантино показа трофея от световното клубно първенство за първи път на събитие в Овалния кабинет през март и Купата остана там до края на надпреварата.

Тръмп каза, че играчите на Челси са били съгласни трофеят им да остане в Овалния кабинет и след турнира, а те да получат негово копие, каквото вече е изготвено.

Междувременно Тръмп предложи да издаде изпълнителна заповед, с която футболът да се нарича футбол вместо сокър в Съединените щати.

Donald Trump Gate-crashes Chelsea's Club World Cup trophy lift with Cole Palmer saying "whats he doing"



"classic John Terry moment" pic.twitter.com/tmCxIwnA2k