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Футболът превъртя! Челси с трансфер №5 в историята

Морган Роджърс вече е най-скъпият английски футболист

Футболът превъртя! Челси с трансфер №5 в историята
 

137 милиона евро. Срещу толкова Челси привлече нападателя на Астън Вила и английския национален отбор Морган Роджърс.
Носителят на трофея в Лига Европа и полуфиналист от световното първенство подписа до 2033 година. През миналия сезон той блесна с 15 гола и 15 асистенции във всички турнири.

Трансферът нахлу директно в топ 5 на най-скъпите футболни сделки за всички времена. Отстъпка единствено на Неймар (222 милиона евро от Барселона в ПСЖ пред 2017), Килиан Мбапе (180 милиона от Монако в ПСЖ, 2017), Александър Исак (150 милиона от Нюкасъл в Ливърпул, 2025) и Усман Дембеле (145 милиона от Борусия Дортмунд в Барселона, 2017 г.).

Сумата е рекордна за Челси, като изпреварва 121 милиона евро, платени за Енцо Фернандес. Роджърс вече е и най-скъпият английски футболист в историята. Досега това беше Елиът Андерсън, за когото Манчестър Сити плати наскоро на Нотингам Форест 126 милиона евро.

Морган ще се присъедини към Челси след предсезонното турне в Австралия и Азия. Той не скри вълнението си от новото предизвикателство в своята кариера.

"За мен Челси е най-големият клуб в Лондон. Клуб, на който съм се възхищавал още от дете. Наистина съм ентусиазиран от проекта с новия мениджър, от играчите, с които разполагаме, и от посоката, в която клубът се развива. Ето защо съм тук и нямам търпение да започна."

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