Футболна звезда: Майка ми беше алкохоличка, приятелят й ме изнасили (ВИДЕО)

Футболната звезда Деле Али направи разтърсващи разкрития в интервю за подкаста на легендата на Манчестър Юнайтед Гари Невил - The Overlap.

В него 27-годишният футболист на Евертън признава, че е бил изнасилен на 6 години от приятеля на майка си, а след това е бил каран да продава наркотици. Това лято той е прекарал 6 седмици в рехабилитационната клиника в САЩ заради пристрастяването си към хапчета за сън.

"Сега е подходящият момент да кажа на хората какво се случва. Трудно е да говоря, защото това е нещо, което съм крил дълго време. Страх ме е да говоря за това. Когато се върнах от Турция, разбрах, че имам нужда от помощ, бях в лошо психическо състояние и реших да отида в модерно заведение за рехабилитация за психично здраве. Те се справят със зависимостите и травмите.

