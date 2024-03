Националът на Нидерландия Куинси Промес беше арестуван на летището в Дубай на връщане от лагер с отбора на Спартак Москва, съобщиха руските медии.

Бившият съотборник на Ивелин Попов е изправен пред екстрадиране в страната си, където ще трябва да излежи шест години затвор.

Футболният Пабло Ескобар беше осъден на шест години затвор за участие в контрабанда на голямо количество кокаин, а преди това получи присъда от 1,5 години затвор за нападение над член на семейството си на семейно събиране.

Той бе обявен за международно издирване в средата на февруари, след като съдът в родината му го призна за виновен по обвинения в трафик на над един тон кокаин и го осъди на 6 години затвор.

| Quincy Promes is 'detained by police at Dubai Airport' while travelling to Russia, after he was sentenced to six years in prison after role in 1,350kg of cocaine smuggling and stabbing his cousin.



[@MailSport] pic.twitter.com/ZJ1UJxRj37