Коло Туре: Ако феновете запеят за мен, обещавам да танцувам (ВИДЕО)

Легендата на Арсенал Коло Туре обеща, че ще потанцува, ако утре феновете запеят за него по време на "Мача на надеждата". В интервю пред bTV централният бранител, който игра още за Ливърпул, Манчестър Сити и Селтик, сподели също, че чувства Стилиян Петров много близък и веднага приел да подкрепи каузата.

"Стилиян ми е много добър приятел. Той ми е като брат. Познавам го много добре и когато ми каза за "Мача на надеждата", много се зарадвах и веднага се съгласих да подкрепя каузата. Също така имам възможността да се видя с много стари приятели. Преди малко дори се засякохме с Рой Кийн.", каза Туре , който може да се похвали с 14 гола в 327 мача за Арсенал и място в отбора на Непобедимите от сезон 2003/2004.

"Когато за първи път срещнах Стилиян, той все още беше футболист и беше наистина много добър в техническо и тактическо отношение, със страхотен поглед върху играта. полузащитник, който умее да бележи голове. И наистина много го уважавам. Освен това, той е страхотен човек. Имах възможността да го опозная покрай програмата Master for International Players. Приятелски настроен към всички човек, който умее да обединява хората. Много ми харесва отношението му към останалите."