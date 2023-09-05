Коло Туре: Ако феновете запеят за мен, обещавам да танцувам (ВИДЕО)

Легендата на Арсенал Коло Туре обеща, че ще потанцува, ако утре феновете запеят за него по време на "Мача на надеждата". В интервю пред bTV централният бранител, който игра още за Ливърпул, Манчестър Сити и Селтик, сподели също, че чувства Стилиян Петров много близък и веднага приел да подкрепи каузата.
"Стилиян ми е много добър приятел. Той ми е като брат. Познавам го много добре и когато ми каза за "Мача на надеждата", много се зарадвах и веднага се съгласих да подкрепя каузата. Също така имам възможността да се видя с много стари приятели. Преди малко дори се засякохме с Рой Кийн.", каза Туре , който може да се похвали с 14 гола в 327 мача за Арсенал и място в отбора на Непобедимите от сезон 2003/2004.
"Когато за първи път срещнах Стилиян, той все още беше футболист и беше наистина много добър в техническо и тактическо отношение, със страхотен поглед върху играта. полузащитник, който умее да бележи голове. И наистина много го уважавам. Освен това, той е страхотен човек. Имах възможността да го опозная покрай програмата Master for International Players. Приятелски настроен към всички човек, който умее да обединява хората. Много ми харесва отношението му към останалите."
"Ще дам всичко от себе си утре. Това е благотворителен мач, ще се постараем да зарадваме хората и да покажем качествен футбол. Най-важна е връзката, която ще установим с феновете. Качил съм някой и друг килограм. След края на кариерата си, бившите играчи губят форма, но не и тактически познания и технически умения."
"Призовавам колкото може повече хора да дойдат. Ще могат да видят футболистите, които са ги радвали в миналото. Сигурен съм, че ще има много хора по трибуните.", завърши Туре.
За двубоя с кауза в столицата пристига цяла плеяда от звезди! В селекцията на България, водена от Димитър Димитров-Херо, ще бъдат Христо Стоичков, Наско Сираков, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Мариян Христов, Георги Пеев, Милен Петков, Христо Йовов, Валери Божинов, Илия Груев, Радостин Кишишев, Красимир Балъков, Илиан Илиев, Здравко Здравков, Илиян Стоянов, Даниел Боримиров, Владимир Манчев, Михаил Александров, Ивайло Петков, Димитър Иванков, Росен Кирилов, Александър Тунчев, Христо Янев и Велизар Димитров.
Тимът на световните звезди ще включва Гари Кейхил, Максуел, Юри Джоркаеф, Гарет Бари, Рой Кийн, Хенрик Ларсон, Робер Пирес, Луис Гарсия, Неманя Видич, Джо Коул, Шей Гивън, Стюърт Даунинг, Ашли Йънг, Алан Хътън, Карл Икеме, Коло Туре, Ричард Дън, Джеймс Колинс и Патрик Бергер. Отборът е поверен на легендата Мартин О'Нийл.