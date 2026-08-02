Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Линчуваха футболна съпруга заради шега за принцеса Даяна Госпожа Пикфорд втрещи с публикация Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Съпругата на вратаря на бронзовите медалисти от последното световно първенство Англия и клубния Евертън Джордан Пикфорд изненада всичките си последователи с шега.

Меган, която е до стража от 2020 г., си позволи шега с една от любимките на Великобритания - покойната принцеса Даяна.

Огромна част от феновете не спестиха критиките си за смелите думи на госпожа Пикфорд.

Коланите

Съпругата на английския вратар се показа от частен самолет, с който се прибираше от ваканция в Ибиса след световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, с поставен обезопасителен колан.

"Обичам да съм със закопчан колан във всеки един случай. Щом може нещата да се объркат с принцеса Даяна, могат и с всеки един от нас", пише Меган.

Последователите ѝ не спестиха критики: "Това с принцеса Даяна ме хвана неподготвен".

"Не се шегувам при пътувания. Безопасността е на първо място", държи на своето съпругата на Пикфорд и майка на трите му деца.

Трагедията

Меган прави препратка към трагичната смърт на бившата съпруга на настоящия крал на Великобритания Чарлз.

През 1997 г. Даяна почина в катастрофа в тунел Пон дьо л'Алма в Париж. Смята се, че тя и тогавашния ѝ приятел Доди ал Файед са опитвали да избегнат папараците, които ги преследват.

Принцеса Даяна е била без колан в автомобила.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Въпреки че тя вече бе извън кралското семейство, в родината ѝ я обожаваха, а погребението ѝ събра стотици хиляди по улиците на Лондон.