Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След шоу с 10 гола: Бронзът на Мондиал 2026 е за Англия! Килиан Мбапе поведе при реализаторите, но тъжен последен мач за Дидие Дешан Снимка: Reuters

Англия грабна бронзовите медали след голово шоу на Мондиал 2026! "Трите лъва" победиха Франция с 6:4 в най-резултатния мач от световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Тимът на Томас Тухел водеше с 4:0 на почивката в Маями (САЩ) след по един гол от Деклан Райс (3') и Езри Конса (18') и два на Букайо Сака (37' и 45+1'). Селекционерът на "петлите" Дидие Дешан, за когото това беше последен двубой начело, обаче направи 4 промени в паузата и тимът му излезе преобразен.

Франция стигна до 3:4 между 48' и 66'. Точни бяха Килиан Мбапе на два пъти и резервата Брадли Баркола.

Майкъл Олисе направи фрапантен пропуск за "петлите" в 81', а 6 минути по-късно Сака оформи хеттрика си от дузпа, отсъдена за фал на Мало Густо срещу Джед Спенс. Французите обаче отговориха с отлично завършена контраатака от Усман Дембеле за 4:5 в шестата от седемте минути добавено време.

Точка на спора след страхотен рейд през центъра сложи появилият се като смяна Джуд Белингам в последните секунди.

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ФРАНЦИЯ: 16. Майк Менян - 2. Мало Густо, 15. Ибрахима Конате, 26. Максенс Лакроа, 19. Тео Ернандес - 14. Адриен Рабио, 18. Уорън Заир-Емери - 11. Майкъл Олисе, 24. Раян Шерки, 20. Дезире Дуе - 10. Килиан Мбапе (К)

АНГЛИЯ: 13. Дийн Хендерсън - 26. Джарел Куанса, 2. Езри Конса, 6. Марк Гехи, 25. Джед Спенс - 4. Деклан Райс (К) - 7. Букайо Сака, 21. Еберечи Езе, 17. Морган Роджърс, 11. Маркъс Рашфорд - 22. Айвън Тони

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.