Никой не го иска в Юнайтед, но му вдигат заплатата (ВИДЕО)

Никой не го иска в Юнайтед, но му вдигат заплатата

Докато треньорът Ерик Тен Хаг вече не го иска в отбора, а ръководството полага усилия да се отърве от него, Хари Магуайър доволно се усмихва отстрани и потрива ръце, знаейки, че в бъдеще ще играе за по-висока заплата.

Защитникът на английския национален отбор ще получи значително увеличение на годишното си възнаграждение заради класирането на "червените дяволи" в Шампионската лига - нещо, което е било уговорено при подписването на договора му още през 2019 г.

Harry Maguire’s wage increase as a result of Manchester United qualifying for the Champions League is making it more difficult to sell the Englishman.



Erik Ten Hag wants to raise funds for new signings and is open to parting ways with his captain.



(Source:… pic.twitter.com/VbnqWtyZFh