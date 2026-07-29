Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Обраха брутално футболист посред бял ден (ВИДЕО) Изваден е насилствено от автомобила си от петима нападатели

Ганайският национал и звезда на Роял Юнион Сен Жилоа - Мохамед Фусеини, стана жертва на брутален грабеж посред бял ден в сърцето на Европа - белгийската столица Брюксел.

В заснето от неговия южноафрикански съотборник - Релебохиле Мокофенг, видео се вижда как Фусеини е насилствено изваден от автомобила си от петима нападатели, а впоследствие заплашен и ограбен.

Твърди се, че сред откраднатите вещи е и часовник, чиято стойност се оценява на между 8 и 14 хил. евро.

Има задържан

Според белгийски медии, един от заподозрените е бил идентифициран и арестуван малко по-късно, а при претърсване на дома му са открити вещи, обявени за откраднати.

Прокуратурата в Брюксел е поискала от разследващия съдия арест на заподозрения, който е обвинен в грабеж с насилие.

От Роял Юнион - хитa в белгийския футбол в последните години, се ограничиха с лаконично съобщение: "Благодарни сме на полицията в Брюксел за бързата помощ."

Фусеини, който е бивш играч на австрийския Щурм Грац и датския Рандерс, стана шампион на Белгия през 2025 г. и спечели Купата на страната тази година.