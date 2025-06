Пол Погба си намери отбор, плака неутешимо при представянето (ВИДЕО)

Полузащитникът Пол Погба подписа договор с Монако за две години, обявиха от клуба от френската Лига 1. 32-годишният халф ще играе в шампионата на родината си за пръв път в своята кариера, след като преди това на два пъти бе носил екипите на английския Манчестър Юнайтед и на италианския Ювентус.

С "монегаските" Погба ще опита да възроди кариерата си и да се върне в националния отбор за световното догодина.

Решението му е много емоционално, си личи от видео в социалните мрежи. На кадрите Пол Погба, който бе стигнал върха преди допинг скандала, плаче неутешимо при подписването на договора с Монако.

Paul Pogba, emotional when he signed for Monaco… what a moment. @AS_Monaco pic.twitter.com/d1jBTTFQt7