Президентът на Реал Мадрид подкупвал съдии преди Ел Класико

Бивш офицер в Националния полицейски корпус на Испания Хосе Мануел Виярехо твърди, че Флорентино Перес е подкупвал рефери преди нй-големия мач в Испания - Ел Класико.
"Флорентино Перес вече е подкупвал рефери преди мачове с Барселона", разкри Виярехо в интервю за RAC1.
Той подчертава, че нищо не е излязло наяве през тези години, защото президентът на „кралете“ е „недосегаем“.
"Който се осмели да изобличи Флорентино, би бил склонен към самоубийство", уверява той и подчертава: "Невъзможно е да се разследва нещо, което засяга Перес."
"Президентът на футболен клуб Реал Мадрид - Флорентино Перес, нареди незабавното завеждане на правни действия срещу бившия комисар Виярехо за фалшиви обвинения, отправени по каталунската радиостанция RAC1", се казва в изявление на тима от "Бернабеу".