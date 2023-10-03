Президентът на Реал Мадрид подкупвал съдии преди Ел Класико

Бивш офицер в Националния полицейски корпус на Испания Хосе Мануел Виярехо твърди, че Флорентино Перес е подкупвал рефери преди нй-големия мач в Испания - Ел Класико.

"Флорентино Перес вече е подкупвал рефери преди мачове с Барселона", разкри Виярехо в интервю за RAC1.

Той подчертава, че нищо не е излязло наяве през тези години, защото президентът на „кралете“ е „недосегаем“.

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"Който се осмели да изобличи Флорентино, би бил склонен към самоубийство", уверява той и подчертава: "Невъзможно е да се разследва нещо, което засяга Перес."