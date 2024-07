Реал Мадрид постави исторически финансов рекорд! Приходите на испанския гранд за сезон 2023/2024 надхвърлиха 1 млрд. евро (1,085 млрд. долара), според годишните отчети на клуба.

Постъпленията, без да се включват трансферите на играчи, достигнаха 1,073 млрд. евро (1,16 млрд. долара), което е с 27% повече от предходната година, въпреки продължаващите ремонти на ст. Сантиаго Бернабеу.

Кралският клуб също така отчете печалба от 16 млн. евро (17,3 млн. долара) за финансовата година, като към 30 юни 2024 г. нетната стойност на активите е 574 млн. евро (623 млн. долара), а дългът - само 8 млн. евро (8,6 млн. долара).

