Рекордьорът Холанд е №1 във Висшата лига (ВИДЕО)

Арлинг Холанд продължава да покорява връх след връх. Головата машина на Манчестър Сити завоюва приза за „Футболист на годината“ от Асоциацията на журналистите в Англия, които пишат за футбол.

BREAKING: Erling Haaland has been crowned FWA Footballer of the Year for 2023!pic.twitter.com/465qAWZaT8