Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Резервата Ромелу Лукаку измъкна Белгия срещу Египет Африканският тим остана без победа на мондиал и на рождения ден на Мохамед Салах

Ромелу Лукаку влезе като резерва и спаси Белгия от загуба срещу Египет - 1:1 в мач от група G от световното първенство в Северна Америка. Емам Ашур откри резултата в 20-ата минута на "Сиатъл Стейдиъм", но секунди след появата си на терена Лукаку принуди Мохамед Хани да си отбележи автогол.

Въпреки че белгийците излязоха като фаворити, за пореден път от началото на турнира представителят на Европа се провали срещу теоретично по-слаб съперник. По-рано тази вечер Испания катастрофира срещу Кабо Верде (0:0). Преди това Чехия падна от Корея (1:2), а Швейцария изпусна трите точки срещу отбор, считан за тотален аутсайдер - Катар (1:1).

От своя страна Египет остава без победа на мондиал. Тимът е капо при предишните си три участия - 1934, 1990 и 2018 г.

Мачът се игра навръх 34-рождения ден на суперзвездата Мохамед Салах. Представянето му обаче остави противоречиви впечатления.

От една страна Салах асистира за попадението на своя отбор. Но от друга остана далеч от обичайното си ниво и беше сменен, на което пък реагира гневно.

А само 29,1 секунди след появата си в игра Ромелу Лукаку приложи физическата си мощ и донесе точката на своя отбор. Това обаче едва ли е голяма утеха за поредното златно поколение на Белгия, което не спечели трети пореден мач на световно първенство. Все пак тимът има и по-лоша серия - 7 двубоя без успех от 28 юни 1994 до 10 юни 2022 година.

В последните минути и двата отбора опитаха да потърдят нещо повече. Най-близо беше отново Лукаку, който обаче стреля неточно с глава от чудесна позиция.