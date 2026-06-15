Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Изненадата е факт! Кабо Верде спря Испания Африканската държава измъкна равенството на Мондиал'26

Шок в Атланта! Кабо Верде поднесе най-голямата изненада до момента на световното първенство.

Африканската страна измъкна равенството срещу европейския шампион.

Въпреки че футболистите на Луис де ла Фуенте отправиха 27 удара към вратата на съперника си, топката така и не успя да се оплете в мрежата на Возиня.

Мъка за европейския шампион

Срещата започна под превъзходството на Испания. "Ла Фурия" владееше инициативата, но така и не успяваше да стигне до опасно положение пред противниковата прата.

Снимка: Reuters

Чак в края на първото полувреме испанците сякаш се събудиха и започнаха да създават ситуации в наказателното поле на Кабо Верде. В 39' бе може би най-чистото положение на европейския шампион. Феран Торес разтресе горната греда след удар от близко разстояние, а при добавката Возиня направи ефектно спасяване.

В последните секунди на първата част отново Возиня отчая испанците, като отново след удар на Феран Торес се намеси подобаващо.

През второто полувреме наблюдавахме почти същия развой на събитията. С течение на времето Испания стесняваше обръча около наказателното поле на Кабо Верде, но топката така и не намираше правилен път към мрежата на африканската страна.

Снимка: Reuters

В 70' Луис де ла Фуенте, който бе заложил на сравнително резервен състав, вкара в игра звездата в редиците си Ламин Ямал. Включването на младия талант даде още повече острота в нападение, но защитата на Кабо Верде сякаш бе издинала бетонен зид пред вратата си.

Африканците дори имаха шанс да поднесат пълна изненада, като в добавеното време на мача организираха контраатака. Завършващият удар обаче бе разочароващ. Така срещата приключи при резултат 0:0.

Снимка: Reuters

Със сигурност, футболистите на Кабо Верде ще бъдат доволни от този развой, за разлика от тези на Испания. Утешителна новина за "Ла Фурия", чиито амбиции са за триумф на Мондиала, е, че историята помни два примера на държави, печелили световното, след като започват участието си с нулево реми.

Това са Англия през 1966 г. и Италия през 1982 г.