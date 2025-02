Скандал! Галатасарай съди Моуриньо за расизъм (ВИДЕО)

Жозе Моуриньо се забърка в расистки скандал след експлозивния мач между Галатасарай и Фенербахче. Истанбулското дерби е едно от най-ожесточените съперничества в света на футбола, но срещата от 24-я кръг на турската Суперлига надмина дори собствените си стандарти.

Тя завърши при резултат 0:0, като бе прекъсната в 52-ата минута заради хвърлянето на факли от привържениците и на двата отбора, въпреки затегнатите мерки и наличието на над 30 000 служители на реда.

Преди началото на двубоя играчите и на двата отбора отказаха да си стиснат ръцете, а главният съдия Славко Винчич, който по изключение бе чужденец, показа седем жълти картона. Но след края на мача всички проблеми се стовариха върху главата на Жозе Моуриньо.

Специалния, който редовно критикува реферите в южната ни съседка, бе щастлив от решението на Турската футболна федерация да назначи главен съдия от друга държава по искане и на двата клуба. След последния съдийски сигнал той поздрави словенеца за ръководенето на мача, заявявайки също, че нещата щяха да бъдат различни, ако срещата бе поверена на местен съдия.

Той обаче си навлече още повече гнева на феновете, които съзряха расизъм в думите му. "Трябва да благодаря на съдията. Той е достатъчно честен, че да ръководи мача добре. Те (противниковите играчи) се опитаха да изкарат жълт картон на нашия 18-годишен играч още от първата минута, но съдията се справи добре. Всички на съперниковата скамейка подскачаха като маймуни. Ако съдията беше турчин, веднага щеше да вдигне жълт картон и щях да съм принуден да правя смяна минута след това", коментира португалският специалист.

"Отидох до съблекалнята на съдиите след края на мача. Разбира се, четвъртият съдия беше там – турчинът. Казах им: "Благодаря, че дойдохте тук за този голям мач", след което се обърнах към четвъртия рефер и му казах: "Ако ти беше главен съдия, този мач щеше да е катастрофа" – добави още бившият мениджър на Челси, Манчестър Юнайтед и Тотнъм.

В отговор на думите на Моу от Галатасарай публикуваха официално изявление, придружено с хаштаг #SayNoToRacism.

