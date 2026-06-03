Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Сменил Ливърпул с Реал Мадрид направи разтърсваща изповед (ВИДЕО) Две големи трагедии са белязали Ибрахима Конате

Защитникът на Ливърпул Ибрахима Конате, който ще премине в Реал Мадрид в края на месеца, направи разтърсваща изповед пред радио French Inter.

Френският национал говори за двете трагедии, оказали влияние върху психичното здраве и представянето му. Първият удар бе смъртта на съотборника му Диого Жота в катастрофа миналото лято. После - в началото на 2026 г., дойде и кончината на неговия баща Хамади.

"Има слаби моменти, има и депресия. Можеш да страдаш от депресия и във футбола; няма нужда да се срамуваш да го кажеш. Често съм чувал играчи да казват, че страдат от депресия, а феновете или хората отвън не ги разбират, защото печелят много пари. Но не, това са глупости и не трябва да се говори така", сподели Конате.

Ibrahima Konaté to Real Madrid, all confirmed and here we go!



Four year contract has been signed today, same as Denzel Dumfries. Both signings are done and sealed by Florentino Pérez.



Announcements to follow after the elections. pic.twitter.com/654SrvKLjb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

"Депресията е нещо лично, тя е дълбоко в теб. Когато си в депресия, тя започва от сърцето, изкачва се до мозъка и превзема цялото ти тяло. За мен това е трудното и трябва да говорим за това"

Снимка: Getty Images

"Когато Диого си отиде, това ме съсипа. В онзи момент нямах интерес към нищо друго, Връщаш се към футбола, защото нямаш избор. Ние сме служители в клуб, който ни плаща всеки месец, така че имаме задължения. Нямахме друг избор, освен да се върнем на терена и да играем за него и семейството му, както и за самите нас. Няма начин да го преодолееш, но се научаваш да живееш с това"

"Отборът се нуждаеше от мен"

Докато Ливърпул скърбеше за Жота, Конате водеше тихо друга битка. През януари баща му почина след дълго боледуване.

"Не знаех какво да правя. Не знаех дали трябва да се прибера у дома и да спра да играя, защото отборът също се нуждаеше от мен. Не знаех с кого да говоря за това, затова го пазех в себе си. И това е съветът, който бих дал на всички: когато се чувствате зле или нещо се случва, трябва да говорите с хората около вас. Може да ви помогне и да ви се отрази добре. Аз не го направих"

"Лекарите ни казаха, че не му остава много, но не знаехме, че ще се случи толкова бързо", продължи Ибу.

Конате все пак намери сили да се завърне на терена и го направи с най-емоционалния си гол - срещу Нюкасъл на Анфийлд.