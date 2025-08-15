bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
50 000 плакаха за Жота: "Тази вечер сме едно заради двама братя, които вече ги няма"

Ливърпул започна с победа новия сезон във Висшата лига

Reuters

С мача Ливърпул - Борнемут официално започна 34-ият сезон на Висшата лига, а стартът, както се очакваше, беше изключително емоционален. Първият мач след смъртта на Диого Жота се изигра на Анфийлд“, а около 50 000 фенове на домакините се сбогуваха с португалския национал и брат му, които загинаха в автомобилна катастрофа преди малко повече от месец.

You'll Never Walk Alone

Първо те изпяха в унисон химна на клуба You'll Never Walk Aloneс множество транспаранти с образа и номера на Жота, а след това бе отдадена минута мълчание на двамата в знак на почит.

Снимка: Reuters

Тимът на Арне Слот стигна до трудна победа с 4:2 в откриващия сблъсък. Лятното попълнение на Ливърпул Уго Екитике вече има два гола на сметката си, след като отбеляза гол за Суперкупата миналата седмица и се разписа при дебюта си във Висшата лига.

Французинът, който се присъедини от Айнтрахт за 80 милиона евро, откри резултата в 37' срещу Борнемут след страхотна атака и асистенция на Мак Алистър. В 49' Коди Гакпо удвои преднината на домакините. И двамата играчи отпразнуваха головете си, като показаха числото 20 - номерът, с който играеше Диого Жота.

Мохамед Салах публично скочи на УЕФА: Кажете ни как е умрял!?

В 64' Антоан Семеньо изравни резултата, а в 76' успя да изравни.

Снимка: Reuters

Шампионът на Англия стигна до обрат, след като в 88' резервата Федерико Киеза вкара, а точка на спора сложи Мохамед Салах с попадение дълбоко в добавеното време. 

Разплака Ливърпул, а след това цялата кръчма празнуваше с него (СНИМКА)

