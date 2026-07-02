Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Той поръчва непълнолетни момичета, но се оплаква от цените на такситата и сушито Скандалът около защитника на Интер Алесандро Бастони под лупа Снимка: БГНЕС

Скандалът около защитника на Интер Алесандро Бастони става все по-голям, след като в Италия се появиха нови подробности и части от предполагаема кореспонденция, която вече е в ръцете на разследващите.

27-годишният футболист е разследван по обвинения за експлоатация на непълнолетно лице за проституция. Според информацията на италианските медии, публикуваните съобщения пораждат съмнения, че той е бил наясно с възрастта на момичето.

По данни на разследването срещата е била организирана чрез посредник от агенция в Чинизело Балсамо. В един от чатовете Бастони настоява всичко да остане в тайна.

Пишете...

"Всичко трябва да остане тайна, моля. Пишете... за да не оставим следи."

Организацията на срещата била поверена на агенцията, като единственото условие към футболиста било да осигури транспорт за момичето на следващата сутрин.

Сред публикуваните съобщения има и разговор между Бастони и Антонио Саламоне, който също е разследван по случая.

Снимка: БГНЕС

"Мисля, че непълнолетната иска да прекара нощта с теб. Имаш ли място, където никой няма да ви види? Ще измислим нещо. В най-лошия случай ще я закараш у дома."

Малко по-късно темата неочаквано се прехвърля към разходите.

"Таксито ще ти излезе много скъпо. По-добре ще изпратя моя шофьор. Ще струва 50 евро в едната посока, общо 100 евро", пише Саламоне.

Отговорът на Бастони е изненадващ.

"Наистина ли толкова? Защо? А сушито няма ли да е около 100 евро?"

Последвал още по-рязък отговор.

"Какви 100 евро за суши? Осем души сме. Ще струва поне 200-300 евро. Познавам хора, които изкарват по 1500 евро на месец и мислят по-разумно от теб. Не ми поставяй такива ограничения."

Според Gazzetta dello Sport в крайна сметка футболистът приел всички условия. След срещата Саламоне изпратил съобщение на момичето с указание да се свърже с него при евентуален проблем. Около половин час по-късно получил отговор: "У него съм, ще спя тук." На следващата сутрин дошло и потвърждение, че вечерта е преминала без инциденти.

Първоначално се очакваше Бастони да се яви в съда в Милано в петък, 3 юли. Според Gazzetta dello Sport обаче това няма да се случи. Вместо това защитникът ще проведе среща с адвокатите си, за да бъде уточнена стратегията му по делото.

Разследването продължава, а обвиненията все още не са разгледани по същество от съда.