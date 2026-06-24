БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Новата звезда на ЦСКА взе великия №8 Бившият национал на Италия Стефано Сенси подписа за 2 години

Новата звезда на ЦСКА Стефано Сенси ще играе с легендарния №8, носен от самия Христо Стоичков. "Червените" представиха официално двукратния шампион с Интер.

Халфът подписа договор за две години. Той пристига от кипърския Анортозис след задействане на откупната му клауза в размер на 200 000 евро.

Съобщението на ЦСКА

"Стефано Сенси е роден на 5 август 1995 г. в Урбино, Италия. В юношеските си години преминава през школите на Урбания, Римини и Чезена.

Дебютът му в професионалния футбол е през 2013 г. В родината си защитава цветовете на Чезена, Сасуоло, Интер, Сампдория и Монца. Сенси е двукратен шампион на Италия с Интер през сезоните 2020/21 и 2023/24. С екипа на „нерадзурите“ печели и две Суперкупи на Италия - през 2021 и 2023 г.

3 гола за Италия

Полузащитникът е част от различните юношески и младежки национални формации на Италия, а през 2018 г. дебютира за представителния тим на „Скуадра адзура“. За националния отбор записва общо 9 мача и 3 гола.

През септември 2025 г. Сенси преминава в кипърския Анортозис, където изиграва 27 двубоя, реализира 9 попадения и прави 7 асистенции.

ЦСКА приветства Стефано Сенси с добре дошъл и му пожелава много голове, успехи и трофеи с червената фланелка!"