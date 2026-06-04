Ким Чен Ун предизвика фурор с появата си на женски футболен мач.

Върховният лидер на Корейската народнодемократична република (КНДР) поздрави местния тим на Негоян, който наскоро спечели Шампионската лига на Азия при дамите.

Триумфът, след успех с 1:0, беше особено приятен за страната, тъй като беше записан на територията на Южна Корея - в Сувон. Във финала Негоян срази японския Токио Верди, а единственото попадение отбеляза Ким Кьон Йон малко преди почивката.

Хит

Кадрите с посещението на Ким Чен Ун на мач от женското първенство на КНДР с участието на Негоян обиколиха социалните мрежи.

Те се превърнаха в хит заради сълзите, ръкоплясканията и подскоците на момичетата от радост около 42-годишния вожд на народа, върховен главнокомандващ на армията и лидер на Корейската работническа партия.

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