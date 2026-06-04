Ким Чен Ун предизвика фурор с появата си на женски футболен мач.
Върховният лидер на Корейската народнодемократична република (КНДР) поздрави местния тим на Негоян, който наскоро спечели Шампионската лига на Азия при дамите.
Триумфът, след успех с 1:0, беше особено приятен за страната, тъй като беше записан на територията на Южна Корея - в Сувон. Във финала Негоян срази японския Токио Верди, а единственото попадение отбеляза Ким Кьон Йон малко преди почивката.
|Kim Jong-un dio la bienvenida al Naegohyang Women’s FC después de que el equipo se convirtiera en el primero de Corea del Norte en ganar la AFC Women’s Champions League. pic.twitter.com/9fBbVEo5qg— Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 3, 2026
Хит
Кадрите с посещението на Ким Чен Ун на мач от женското първенство на КНДР с участието на Негоян обиколиха социалните мрежи.
Те се превърнаха в хит заради сълзите, ръкоплясканията и подскоците на момичетата от радост около 42-годишния вожд на народа, върховен главнокомандващ на армията и лидер на Корейската работническа партия.