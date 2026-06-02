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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Суперкомпютър посочи световния шампион

След като Оpta извърши 10 000 симулации

Суперкомпютър посочи световния шампион

Суперкомпютърът на Opta посочи новия световен шампион, след като извърши 10 000 пълни симулации.

Така, според статистическия анализ, фаворити за титлата са златните медалисти от Евро 2024 - Испания.

Селекцията на Луис де ла Фуенте е на върха в 16.1% от сценариите, пресъздадени от изкуствения интелект. С 13% вероятност за триумф е Франция, следвана от еврофиналиста Англия и действащия световен шампион Аржентина, които печелят в съответно 11.2 и 10.4% от симулациите.

Десетте най

Този Топ 4 има отявлено предимство спрямо останалите. Десетката оформят Португалия (7%), Бразилия (6.6%), Германия (5.1%), Нидерландия (3.6%), Норвегия (3.5%) и Белгия (2.4%).

Страните-домакини имат нищожни шансове за краен успех, като най-големи са тези на САЩ - 1.2%. При Мексико пък има 24.2% вероятност за класиране поне на четвъртфинал.

Мондиалът ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико, като за първи път в него участие ще вземат 48 отбора.

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