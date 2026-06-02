Суперкомпютър посочи световния шампион

Суперкомпютърът на Opta посочи новия световен шампион, след като извърши 10 000 пълни симулации.
Така, според статистическия анализ, фаворити за титлата са златните медалисти от Евро 2024 - Испания.
Селекцията на Луис де ла Фуенте е на върха в 16.1% от сценариите, пресъздадени от изкуствения интелект. С 13% вероятност за триумф е Франция, следвана от еврофиналиста Англия и действащия световен шампион Аржентина, които печелят в съответно 11.2 и 10.4% от симулациите.
Десетте най
Този Топ 4 има отявлено предимство спрямо останалите. Десетката оформят Португалия (7%), Бразилия (6.6%), Германия (5.1%), Нидерландия (3.6%), Норвегия (3.5%) и Белгия (2.4%).
Who Will Win the 2026 FIFA World Cup?— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 1, 2026
Forty-eight teams will battle it out for glory in North America, but who will win the tournament?
We asked the Opta supercomputer for its predictions before the tournament kicks off on 11 June. pic.twitter.com/nPyiTqnKpT
Страните-домакини имат нищожни шансове за краен успех, като най-големи са тези на САЩ - 1.2%. При Мексико пък има 24.2% вероятност за класиране поне на четвъртфинал.
Мондиалът ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико, като за първи път в него участие ще вземат 48 отбора.