Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Суперкомпютър посочи световния шампион След като Оpta извърши 10 000 симулации

Суперкомпютърът на Opta посочи новия световен шампион, след като извърши 10 000 пълни симулации.

Така, според статистическия анализ, фаворити за титлата са златните медалисти от Евро 2024 - Испания.

Селекцията на Луис де ла Фуенте е на върха в 16.1% от сценариите, пресъздадени от изкуствения интелект. С 13% вероятност за триумф е Франция, следвана от еврофиналиста Англия и действащия световен шампион Аржентина, които печелят в съответно 11.2 и 10.4% от симулациите.

Десетте най

Този Топ 4 има отявлено предимство спрямо останалите. Десетката оформят Португалия (7%), Бразилия (6.6%), Германия (5.1%), Нидерландия (3.6%), Норвегия (3.5%) и Белгия (2.4%).

Who Will Win the 2026 FIFA World Cup?



Forty-eight teams will battle it out for glory in North America, but who will win the tournament?



We asked the Opta supercomputer for its predictions before the tournament kicks off on 11 June. pic.twitter.com/nPyiTqnKpT — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 1, 2026

Страните-домакини имат нищожни шансове за краен успех, като най-големи са тези на САЩ - 1.2%. При Мексико пък има 24.2% вероятност за класиране поне на четвъртфинал.

Мондиалът ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико, като за първи път в него участие ще вземат 48 отбора.