Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Връзки с Русия спират Андреа Пирло за селекционер на Италия Той е рекламно лице на компания за залози Снимка: Reuters

Италианският национален отбор по футбол очевидно е в криза, след като пропусна световното първенство по футбол.

Неговият спасител трябваше да е бившата звезда на Интер, Милан и Ювентус Андреа Пирло. Поне това твърдяха световните медии доскоро.

Само че връзки на бившия полузащитник с Русия изглежда, че ще саботират назначението му.

Очаквания

Очакваше се назначението на Пирло за нов селекционер на мястото на Дженаро Гатузо, под чието ръководство националите загубиха баража срещу Босна и Херцеговина за Мондиал 2026 и пропуснаха трето световно първенство.

Той бе предпочетен от федерацията, след като Хосеп Гуардиола категорично отказа назначение на поста.

Снимка: Getty Images

Според медиите в Италия, Пирло и федерацията са се споразумели за договор до 2030 г., но той все още не е публично обявен заради негово скорошно пътуване до Москва.

Лице

Оказва се, че легендарният полузащитник има договор за реклама на руска компания за спортни залози.

Той е лице на фирмата и като такъв е пътувал до руската столица, за да раздава автографи.

Снимка: Reuters

В момента Пирло е треньор на Юнайтед ФК Дубай, собственост на руския милиардер Сергей Ломакин.

Федерацията на Италия в момента разисква бизнес отношенията на евентуалния нов селекционер и руските компании, а резултатът ще покаже дали бившият футболист ще се заеме с нелеката задача да възвръща националния тим сред най-добрите.

Пирло е 6-кратен шампион на Италия, два пъти е печелил Шампионската лига с Милан и бе в тима на родината си, който спечели световното първенство през 2006 г., както и сребърните медали от европейското първенство през 2012 г.