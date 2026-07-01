Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Американската легенда опита да унижи Босна Маурисио Почетино: Днес е финалът за нас Снимка: Reuters

Националният отбор на Босна и Херцеговина се изправя срещу домакина САЩ в един от най-очакваните двубои от осминафиналите на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Срещата ще се играе в Санта Клара, Калифорния, а залогът е място сред най-добрите 16 отбора в света.

Часове преди мача напрежението се покачи след коментар на бившия американски национал и легендарен вратар Тим Хауърд. В подкаста „Unfiltered Soccer“ той демонстрира сериозно самочувствие и прогнозира безпроблемна победа за САЩ.

„Ще победим Босна и Херцеговина и това няма да бъде трудно. Играем в Санта Клара, на отличен стадион и пред нашите фенове. Честно казано, по-добре изобщо да не се качват на самолета за Сан Франциско, защото американският отбор ще направи всичко възможно, за да ги прегази“, заяви Хауърд.

Думите му бързо достигнаха до селекционера на Босна и Херцеговина Сергей Барбарес, който реагира красноречиво.

Снимка: Reuters

„Чии думи? Него ли имате предвид? Не знам кой е. Нямам какво да коментирам за човек, когото не познавам...“, отсече Барбарес.

Докато извън терена се разменят словесни стрели, в лагера на САЩ официалният тон е далеч по-умерен. Селекционерът Маурисио Почетино демонстрира сериозно уважение към съперника и подчерта, че неговият тим приема двубоя като истински финал.

„Босна и Херцеговина е физически много силен и отлично организиран отбор. Показаха сериозни качества в квалификациите срещу Италия. Знаем срещу кого се изправяме“, заяви аржентинският специалист.

Почетино подчерта, че в елиминационната фаза няма право на грешка.

„Тук всичко е на карта. Или продължаваш напред, или отпадаш. Вярвам в отбора си, но сме напълно наясно, че нямаме втори шанс“, каза наставникът на американците.

Снимка: Reuters

Той отдели специално внимание на капитана на босненците Един Джеко.

„Джеко е футболист от световна класа, но Босна и Херцеговина има и други много качествени играчи. Това е добре структуриран и дисциплиниран отбор. Познаваме силните им страни, но и зоните, които можем да атакуваме. Ако искаме да спечелим, ще трябва да покажем най-доброто от себе си“, добави Почетино.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.