Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Земетресението във Венецуела отне семейството на футболист Съпругата и двете деца на Лукас Трехо загинаха

Огромна трагедия преживя футболистът Лукас Трехо. Той загуби цялото си семейство - съпругата си и двете си деца, заради земетресението във Венецуела.

Играещият за Депортиво Ла Гуайра аржентинец бе с отбора си по време на ужасяващия трус.

Сградата, в която са живеели съпругата му Джанин и двете им деца Аарон и Айноа, се е срутила.

Под развалините

След като преди дни бе обявено, че семейството на Трехо е в неизвестност, от клуба му вече потвърдиха, че трите тела са намерени при спасителната операция, която продължава във Венецуела.

"Депортиво Ла Гуайра изразява най-дълбоките си съболезнования на нашия футболист Лукас Трехо за непоправимата и болезнена загуба на съпругата му Джанина и децата му. Молим се душите им да почиват в мир и желаем на Лукас и семейството му сила и утеха в тези много трудни времена", пишат от клуба.

Самият Трехо преди дни написа: "Сградата ни в Плая Гранде се срути. Нямам връзка със семейството си. Моля, молете се за тях и споделете тази публикация, ако имате някаква информация."

Земетресението

Два силни труса разлюляха Венецуела преди дни - първи с магнитуд 7,2, а непосредствено след това и от втори с магнитуд 7,5.

Смята се, че над 1430 са жертвите до момента.

Броят на ранените е 3200 души, а на изгубилите домовете си вследствие на бедствието - 3100, съобщиха преди дни местните власти.