Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Национал на Венецуела загина след 24 часа под руините Не успяха да го спасят

Венецуелският футбол скърби за загубата на един от своите най-обещаващи млади таланти.

18-годишният Йемверт Беротеран, футболист на UCV FC и член на младежкия национален отбор на Венецуела, е сред жертвите на разрушителните земетресения, които разтърсиха страната.

Талантът е останал затрупан под развалините повече от 24 часа, докато спасителните екипи са водили непрестанна борба с времето в опит да го открият жив.

Тъжната новина беше съобщена от журналиста Жаир Пинеда, който следеше спасителната операция отблизо.

„Можем да потвърдим, че националът Беротеран не оцеля след повече от 24 часа интензивно издирване. За съжаление тялото му беше извадено изпод развалините“, написа Пинеда в социалната мрежа X.

Трагичната вест е била потвърдена и от близки на семейството. Майката на приятелката на футболиста е публикувала видео, в което съобщава, че спасителите са открили тялото му.