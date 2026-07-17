БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Бербатов: Разкодиране“ показва човека зад футболната легенда Бившият голмайстор разказва живота си от сцената

Димитър Бербатов в ново амплоа. Бившият нападател на ЦСКА, Байер Леверкузен, Манчестър Юнайтед, Тотнъм и националния отбор на България ще бъде в главната роля на авторския театрален спектакъл „Бербатов: Разкодиране“.

Изборите в живота, трудните решения, съмненията, страхът, характерът и цената на успеха – така зрителите ще видят голмайстор №1 в историята на българския национален отбор в непозната досега светлина.

Режисьор на спектакъла е Яна Титова, музикалното оформление е дело на Владимир Ампов – Графа, а изпълнителен продуцент е Таня Колчакова.

Самият Бербатов определи проекта като ново предизвикателство, в което е решил да се впусне. Целта на спектакъла е хората да видят човека Димитър Бербатов извън футболния терен.

Снимка: sportal.bg

Посланието, което бившият футболист иска да отправи към зрителите, е да останат амбициозни въпреки трудностите по пътя и да работят упорито за постигането на мечтите си.

Интересен детайл в афиша на спектакъла са развързаните обувки. По думите на Бербатов те символизират характерната му небрежност на терена.

Националното турне ще стартира символично от родния град на футболната звезда – Благоевград, на 9 септември, след което ще премине през още 13 града в страната.

Автор: Кристияна Христова