БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Мачът на надеждата": 7 гола и победа за благотворителността на Стилиян Петров Част от събраните средства ще бъдат дарени за лечението на Петър Хубчев и Любослав Пенев Снимка: Lap.bg

Празник на футбола, празник на добрите дела в Бургас.

На стадион "Лазур" бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров събра приятели, легенди и бивши футболисти във второто издание на "Мача на надеждата".

Средствата от продадените билети ще бъдат дарени за благотворителни каузи, а сред тях са подпомагането на леченията на Петър Хубчев и Любослав Пенев.

Мачът

Гостите на Петров бяха разделени в два отбора - на българските звезди и на световните, като гостите победиха с 4:3, но резултатът беше последното, което интересуваше феновете по трибуните и самите футболисти.

Снимка: Lap.bg

Състави:

БЪЛГАРИЯ: Здравко Здравков, Емил Кременлиев, Валентин Илиев, Росен Кирилов, Ивайло Петков, Мариян Христов, Милен Петков, Георги Пеев, Мартин Петров, Мартин Камбуров, Димитър Бербатовq Стилян Кръстев, Радостин Кишишев, Димитър Иванков, Александър Тунчев, Златко Янков, Георги Чиликов, Илиан Илиев, Михаил Александров, Стойко Сакалиев, Илия Груев, Пламен Крумов, Григор Солаков, Стилиян Петров-младши

Треньори: Димитър Димитров, Неделчо Матушев, Любомир Шейтанов

СВЕТОВНИ ЗВЕЗДИ: Джо Харт, Фил Бардсли, Джеймс Колинс, Уес Браун, Ричард Дън, Неманя Видич, Стюърт Даунинг, Якубу Айегбени, Стилиян Петров, Марк Олбрайтън, Дейвид Бентли Гари Холт, Найджъл Бойл, Били Уингроув, Владислав Величков, Теодор Салпаров, Христо Георгиев, Кристиян Петров, Юлиан Костов, Ивет Лалова

Треньор: Мартин Браун

Снимка: Lap.bg

Точни за родните любимци бяха Мариян Христов, Димитър Бербатов и Стойко Сакалиев от дузпа. За "Света" се разписаха Якубу Айегбени, Дейвид Бентли, Марк Олбрайтън, а победният гол бе дело на Били Уингроув.

Впечатление направи включването на бившия волейболист Теодор Салпаров, който организира официален бенефис на 5 септември. Събитието може да гледате пряко по bTV и на VOYO.BG. Единствената дама на терена пък беше чаровната емблема на леката атлетика у нас - Ивет Лалова.

Средствата

Официален гост на събитието бе президентът на България Илияна Йотова, а до нея бе и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

Снимка: Lap.bg

13 000 по трибуните пък аплодираха бурно своите любимци и помогнаха за набирането на средства за различни кампании.

Основната част от парите ще бъдат дарени за лечението на легендите на футбола у нас Петър Хубчев и Любослав Пенев.

И двата се борят с ракови заболявания, а съдбите им предизвикаха огромна вълна от съчувствие.