БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация БФС освободи Лудогорец от компенсационна такса за български играчи Вижте кои ще плащат за неучастие на задължителните четирима Снимка: Lap.bg

БФС освободи Лудогорец от заплащане на компенсационната такса за неучастие на задължителните четирима български футболисти за сезон 2025/2026. Тя е в размер на 199 467 евро и трябваше да бъде платена от 5 клуба и разпределена между останалите 11.

Централата посочва като основание за решението си представянето на Лудогорец в европейските клубни турнири и класирането за елиминационната фаза на Лига Европа.

То е довело до увеличение на втория транш от солидарните плащания на УЕФА към клубовете от Първа лига. Размерът му нараства от 862 005 евро през 2025 г. до 1 091 000 евро през 2026 г.

Допълнителният финансов ресурс за клубовете от елита в размер на 228 995 евро е генериран вследствие на спортното представяне на Лудогорец в европейските клубни турнири и надвишава размера на компенсационната такса.

Снимка: Lap.bg

Длъжниците станаха 4

След като Лудогорец беше освободен от такса, длъжници са вече следните 4 клуба: Левски, ЦСКА 1948, ЦСКА и Берое, които ще трябва да платят по 199 467 евро. Общата сума възлиза на 797 868 евро.

Това означава, че останалите 11 клуба ще получат по 72 533,45 евро.

От следващия сезон БФС въвежда нов механизъм за разпределение на средствата от компенсационните такси.

За сезон 2026/2027 общият размер на постъпилите средства ще се разпределя по следния начин:

50% – поравно между всички клубове от Първа лига, които не са подали декларация за отказ от спазване на правилото

50% – пропорционално според използваните игровите минути на български играчи, родени след 1 януари 2003 г., над задължителния нормативен минимум.