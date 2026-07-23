Апоел Тел Авив и Краев удариха Лудогорец в Лигата на конференциите

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Няма намерени резултати за "Реал"
Израелците взеха комфортен аванс преди реванша от втория квалификационен кръг
Лудогорец е на ръба на отпадането още на старта в Лигата на конференциите. "Орлите" загубиха с 0:2 от Апоел Тел Авив в първия мач между двата тима от втория квалификационен кръг.
В Мишколц (Унгария), израелците спечелиха с попадения на Омри Алтман малко преди почивката и на Чико в 88'. Почти цял мач за символичния домакин записа националът и бивш играч на шампиона Левски - Андриан Краев.
Реваншът в Разград е след седмица, като победителят от двойката ще се изправи срещу Жилина (Словакия) или Катовице (Полша).
Мачът бе прекъснат само минути след началото, след като феновете на Апоел хвърлиха димки. Около 5 минути по-късно главният съдия Алесандро Дудич поднови срещата, която се разви при ниско темпо и с много изчакване и от двата отбора.
В 45' Апоел поведе - след центриране от десния фланг на Став Ториел, Омри Алтман се оказа напълно непокрит между Едвин Куртулуш и Антон Недялков и с точен удар с глава направи 1:0.
През второто полувреме играта стана по-динамична, но чистите положения пак не бяха много. Еманюел Боатенг пропусна добра възможност да удвои, а в 62' Винисиус Ногейра стреля от фаул, но Асаф Цур улови.
В 82' резервата Даниел Дапа уцели горната греда с удар с глава. Лудогорец отговори с опасна контраатака, при която Квадво Дуа беше изведен зад защитата, но успя да спечели единствено ъглов удар.
В 86' Дапа излезе очи в очи с Хендрик Бонман, но германският вратар спаси удара му. В 88' Апоел стигна до втори гол. След добре изпълнен пряк свободен удар, спасен от Бонман, и топка в гредата, Чико се разписа от близко разстояние за крайното 2:0.
АПОЕЛ: 22. Асаф Тцур - 4. Чико, 5. Фернан Майембо (К), 6. Андриан Краев, 9. Еманюел Боатенг, 10. Алешандре Силва, 14. Став Ториел, 16. Дорон Лейднер, 51. Омн Алтман, 97. Маркус Коко, 98. Фалкао
ЛУДОГОРЕЦ: 39. Хендрик Бонман - 3. Антон Недялков (К), 7. Алберто Салидо, 12. Руан Круз, 14. Петър Станич, 15. Едвин Куртулуш, 17. Сон, 20. Агибу Камара, 26. Филип Калоч, 27. Винисиус Ногейра, 29. Ив Ерик БилеИзберете BTVsport.bg като любим източник в Google