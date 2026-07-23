Лига на Конференциите Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Апоел Тел Авив и Краев удариха Лудогорец в Лигата на конференциите Израелците взеха комфортен аванс преди реванша от втория квалификационен кръг Снимка: Ludogorec.com

Лудогорец е на ръба на отпадането още на старта в Лигата на конференциите. "Орлите" загубиха с 0:2 от Апоел Тел Авив в първия мач между двата тима от втория квалификационен кръг.

В Мишколц (Унгария), израелците спечелиха с попадения на Омри Алтман малко преди почивката и на Чико в 88'. Почти цял мач за символичния домакин записа националът и бивш играч на шампиона Левски - Андриан Краев.

Реваншът в Разград е след седмица, като победителят от двойката ще се изправи срещу Жилина (Словакия) или Катовице (Полша).

Проблеми за "орлите"

Мачът бе прекъснат само минути след началото, след като феновете на Апоел хвърлиха димки. Около 5 минути по-късно главният съдия Алесандро Дудич поднови срещата, която се разви при ниско темпо и с много изчакване и от двата отбора.

Снимка: Ludogorec.com

В 45' Апоел поведе - след центриране от десния фланг на Став Ториел, Омри Алтман се оказа напълно непокрит между Едвин Куртулуш и Антон Недялков и с точен удар с глава направи 1:0.

През второто полувреме играта стана по-динамична, но чистите положения пак не бяха много. Еманюел Боатенг пропусна добра възможност да удвои, а в 62' Винисиус Ногейра стреля от фаул, но Асаф Цур улови.

В 82' резервата Даниел Дапа уцели горната греда с удар с глава. Лудогорец отговори с опасна контраатака, при която Квадво Дуа беше изведен зад защитата, но успя да спечели единствено ъглов удар.

В 86' Дапа излезе очи в очи с Хендрик Бонман, но германският вратар спаси удара му. В 88' Апоел стигна до втори гол. След добре изпълнен пряк свободен удар, спасен от Бонман, и топка в гредата, Чико се разписа от близко разстояние за крайното 2:0.

СЪСТАВИТЕ

АПОЕЛ: 22. Асаф Тцур - 4. Чико, 5. Фернан Майембо (К), 6. Андриан Краев, 9. Еманюел Боатенг, 10. Алешандре Силва, 14. Став Ториел, 16. Дорон Лейднер, 51. Омн Алтман, 97. Маркус Коко, 98. Фалкао

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Хендрик Бонман - 3. Антон Недялков (К), 7. Алберто Салидо, 12. Руан Круз, 14. Петър Станич, 15. Едвин Куртулуш, 17. Сон, 20. Агибу Камара, 26. Филип Калоч, 27. Винисиус Ногейра, 29. Ив Ерик Биле